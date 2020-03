El patrón del mal: la historia del trabajador de Varela que contrajo el virus porque su contratista no respetó la cuarentena

La tos y la fiebre fueron el presagio de lo que vendría. El hombre de 58 años de Florencio Varela sospechó de inmediato y fue a la clínica Ranelagh de Berazategui. La internación y los estudios posteriores dieron cuenta que se había infectado con el virus y pasó a formar de la cada vez más creciente lista de afectados por el COVID19, conocido popularmente como coronavirus, en la Argentina.

Y el dato no menor es cómo contrajo el virus que le está jugando una mala pasada. Su contratista, con domicilio en Berazategui aunque su empresa esté radicada en Quilmes, no respetó la cuarentena y terminó contagiando a su empleado, un trabajador de un populoso barrio varelense, cuya identidad nos reservamos por cuestiones sanitarias y de seguridad. Y resulta llamativo que todavía no se haya anunciado el inicio de acciones judiciales como sí ocurrió con otro caso dado a conocer por el propio intendente berazateguense Juan José Mussi.

Las fuentes médicas consultadas por Infosur señalaron que el “paciente se encuentra estable” aunque admitieron que tiene algunas afecciones precedentes que producen mayor cuidado. Específicamente se señaló Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

El parte oficial del municipio de Florencio Varela fue el encargado de señalar que este hombre de 58 años no viajó al exterior, pero sí tuvo contacto con alguien que lo había hecho, el dueño de la empresa donde trabaja en Quilmes quien, tras retornar, incumplió con la cuarentena y el protocolo de aislamiento previsto, y de ese

modo tanto él como el pobre trabajador resultaron casos positivos.

El diagnóstico se confirmó este miércoles, por lo que desde la Municipalidad que conduce Andrés Watson se conminó a los familiares del hombre a cumplir con el período de cuarentena y aislamiento absoluto en el hogar, y cuentan con un estricto seguimiento de parte de la dependencia.

En otro orden, el gobierno bonaerense habilitó una casilla de correo electrónico para que los trabajadores puedan denunciar a los empleadores que no cumplen con las obligaciones sanitarias para evitar eventuales contagios de coronavirus, se informó hoy oficialmente.

En la dirección inspecciondeltrabajo@trabajo.gba.gov.ar se podrán hacer también consultas referidas a las medidas sanitarias que se deben aplicar en las áreas laborales que correspondan.

“Si tenés consultas o denuncias sobre algunos de estos temas podes comunicarte con nosotros.No olvides mencionar tus datos personales y, en caso que sea necesario incluir documentación, hacerlo en formato PDF”, precisó hoy el Ministerio de Trabajo bonaerense en su cuenta oficial de Twitter.

Para denunciar cualquier conflicto laboral se puede enviar correo a maildpnc@trabajo.gba.gov.ar

Días atrás la cartera laboral provincial, conducida por Mara Ruiz Malec, difundió también por su red social qué trabajadores deben usar barbijo, guantes y protección ocular durante el desempeño de sus tareas.