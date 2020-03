El “Pata” Medina rompió el silencio y le apuntó al juez Armella y a Macri

Desde su casa en Ensenada el sindicalista de la construcción respondió a todo en un mano a mano imperdible con Infosur

Por Romina Martinez Parfeniuk @romaparfe y Guillermo Troncoso @datajudicial para INFOSUR Diario

Juan Pablo “Pata” Medina (66), el histórico secretario general de la UOCRA de La Plata, fue detenido en septiembre de 2017 por causas en su contra relacionadas con presunta “asociación ilícita y lavado de activos”, entre otras.

En 27 meses permaneció alojado en varías Unidades Penitenciarias (Marcos Paz, Ezeiza).

El 19 de febrero pasado, la Cámara Federal de La Plata le concedió, por razones de salud y el no representar un riesgo procesal, la prisión domiciliaria que cumple con una tobillera electrónica y custodia de Gendarmería en su casa de Punta Lara, en Ensenada.

Hasta su casa de calle 60 entre 9 Bis y 11 de Villa del Plata, en Ensenada, finca ubicada a unos setecientos metros del Mirador Néstor Kirchner de Punta Lara llegó Infosur Diario para entrevistar al histórico líder sindical del gremio de la construcción de La Plata.

Por varias razones, la finca de Medina es fácil de reconocer, es ineludible ver en su frente el puesto de control de Gendarmería Nacional al cual todo aquel que desee visitar a Juan Pablo debe acercarse y registrarse.

Luego en el portón de ingreso a la vivienda se retratan un centenar de cartas, banderas y demás muestras de afecto al gremialista, donde se destaca el pedido de “Libertad”. Adentro a cada visitante lo recibe alguno de los 7 perros del propietario del lugar, que en todo momento está cerca, como custodiando a su amo, a quien celebraron con entusiasmo el día que regresó tras dos años y tres meses de estar detenido.



“Con mi caso se buscó disciplinar a los sindicalistas, condicionaron a todos los gremialistas a partir de lo que me hicieron a mí. Estuve 27 meses preso donde se me negó absolutamente todo, vulneraron mis derechos, siempre voy a defender los derechos de los trabajadores”, comenzó contando Juan Pablo Pata Medina, en un mano a mano exclusivo en su casa donde se encuentra con prisión morigerada por medio de monitoreo electrónico.

En sus declaracione no escatimó su críticas contra el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a quien jura le iniciará una contrademanda cuando se cierren los procesos en su contra. “El responsable de mi proceso fue el expresidente Mauricio Macri, una causa injusta, acompañada por la soberbia de un magistrado como el doctor Luis Armella, no fue imparcial, acá involucraron a toda mi familia, a mi hijo de 6 años en su momento no lo llevaron preso porque era menor, se llevaron a toda mi familia”, remarco en varias ocasiones.

Relató en gran parte de la entrevista que dio a este medio su reproche a la justicia federal sobre el procedimiento por el cual estuvo detenido, donde negó los trascendidos que fueron informados por la prensa en septiembre de 2017, en el cual se le atribuían bienes y el presunto patrimonio comprendido por un yate, un helicóptero y flotas de autos de alta gama; al ser consultado aclaró que “cuando declaré en el Juzgado Federal durante 11 horas, le dije a la señora fiscal, porque no me decían nada sobre ese patrimonio, los famosos 20 autos, nunca la Justicia me preguntó, lo agregué yo por mi voluntad cuando declaré. El Poder Judicial se subordinó a lo que le decía el Poder Político; a todas las presentaciones de mi letrado la negativa era una constante sin respetar mis derechos, ese fue el mandato de Macri”.

Sin apoyo de otros gremialistas

Interrogado por la ausencia, durante los meses que permaneció detenido, de apoyo en presencia y con declaraciones de otros gremialistas de la región, provincia y del país expresó “al Pata Medina lo eligieron porque le quisieron meter miedo al movimiento obrero, el sindicalismo en general. Pasaron años de crisis, no se propuso ni un solo paro nacional ante un panorama de falta de trabajo, hambre generalizada, respeto la decisión popular que eligió al señor Macri por medio de las urnas, pero su forma de dirigir, fue una política de los 70, de dictadura de la que he sido víctima. Nadie le puso límites a esos atropellos contra los trabajadores”.

Al ser consultado sobre el porqué se habría ideado un plan para detenerlo contó Medina:

“Macri, Vidal y el ministro Villegas querían bajar los costos y beneficios de los compañeros, jamás accedí a eso”

, remarcó tener sus ideales intactos “nunca renunciaré a la defensa de los derechos del movimiento obrero… Siempre voy a defender a los trabajadores, siempre, jamás voy a renunciar a eso, porque es el mandato que me han delegado las bases que tienen amor por mi forma de conducir y ese sentimiento es recíproco”.

Barriles enterrados en propiedad de su cuñado

Sereno y abierto a responder sobre todo lo que se le preguntó, Medina no escatimó en responder sobre el imponente operativo con helicópteros y cámaras de tv en un campo de su cuñado y relató que “se instaló que tenía barriles enterrados con dinero, hasta se dio a entender que podía haber restos humanos, nada de ello, absolutamente nada se encontró…Fue todo una puesta en escena, un enorme montaje basado en estigmatizar la figura del Pata Medina en forma negativa para la sociedad”.



Medina denunció públicamente, como ya lo hizo en la Justicia que bienes de sus familiares fueron robados por personal que participó de los allanamientos en el marco de los procesos que pesan contra él: “excavaron todo, luego de no hallar nada de nada, a mis familiares les llevaron todo, encerraron a los caseros bajo llave, cargaron camionetas con todo lo que había en esas casas. El accionar de la Justicia fue lamentable, todo lo que digo está denunciado, respeto que la Policía con orden judicial hagan su trabajo pero no puedo permitir que se le robe a mi familia como se ha hecho”.

“Espero que esto que estoy diciendo y que denuncié también ante el juez Armella, como por ejemplo allanaron un camping también se investigue y encuentre a los responsables de esos despojos”; puntualizó el gremialista.

Acciones judiciales y jury

“Cuanto todo termine pienso accionar contra todos los que montaron esta operación en mi contra, los que me difamaron, por mis hijos, mis nietos, quiero limpiar mi imagen ante la sociedad, es lo que corresponde”, afirmó.

“Queremos jueces imparciales como sociedad, no como el daño que el señor Armella me ha hecho a mí. Pensamos demandar a Armella, que se le haga el jury, cuando todo termine, no me quedaré con los brazos cruzados. Por último quiero agradecer a los compañeros, a los pares, por el amor que me expresan siempre, Medina no se va a retirar, cuando me vaya será por decisión propia; siempre con el respaldo y en defensa de los derechos del movimiento obrero”, finalizó el sindicalista.

Salud deteriorada, pero ideales intactos

A Juan Pablo Medina le concedieron la prisión domiciliara por su salud, según contó la misma se fue deteriorando y en su cuerpo causó un gran desequilibrio el deceso de una de su hermana, lo que se produjo mientras se encontraba privado de la libertad: “Armella ni me permitió ir a despedir a mi hermana, solo pude ir al cementerio a ver una montaña de tierra días después de su fallecimiento” dijo y cerró su frase con el mensaje que recogió tras leer un libro “Leí un libro que dice “el hombre que dejara de luchar aún con el corazón latiendo habrá muerto para siempre”, soy un luchador porque lo llevo en el alma y esa frase me identifica 100%”.



¿Terminado el proceso en su contra regresará al sindicalismo? “Si, no le quiero dar el gusto a los políticos, no le quiero dar el gusto a Armella de que porque ellos me hayan metido preso 27 meses sufriendo en las distintas cárceles digan que Medina se retiró porque estuvo preso” respondió y remató “Me quiero retirar como un dirigente natural. Me quiero retirar con el cargo que decidan los compañeros”.

Causas

Con relación a los procesos en contra de Medina, Data Judicial consultó los que aún están pendientes en la Justicia. Sigue procesado en la causa que se cursa en el Juzgado Federal de Quilmes por “asociación ilícita, extorsión, lavado e intermediación financiera (sobre los tres últimos con nulidad pendiente requerida por el doctor Albarracín)”, un proceso por “resistencia a la autoridad” por un hecho acaecido en Dolores (con condena a un año en suspenso no firme), sobreseído en Provincia por supuesta coacción por haber manifestado cuando fue detenido, y con condena en primera instancia a 11 meses de prisión en Provincia por supuesta compulsión a la huelga -está actualmente recurrido con recurso de casación-.