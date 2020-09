El otoño se abre paso, empezando por el salón

Up Next

En realidad, no hace falta demasiado para cambiar el look del espacio que será punto de encuentro y que servirá también para celebrar acontecimientos como acción de gracias (fecha otoñal que cada vez sale más de Estados Unidos para celebrarse), el día de Difuntos o Halloween para todos los que quieren aprovechar cualquier excusa para organizar un evento.

El final del calor estival está ya llegando y, con ello, las viviendas comienzan a abrir de nuevo las persianas para conseguir que los rayos de sol iluminen las estancias y se beneficien de una luz natural que da una sensación de calidez que no consiguen, por mucho que se sigan desarrollando, las lámparas y bombillas.

