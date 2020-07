El oeste del país aguarda por el factor climático que lo aleje de la sequía

Las últimas 24 horas fueron positivas en lo que a precipitaciones respecta, ya que se desarrollaron lluvias significativas sobre la provincia de Buenos Aires, aunque no avanzarán con la misma fuerza hacia zonas que transcurren con déficits hídricos como el este cordobés y el centro de Santa Fe.

Otro aspecto a tener en cuenta es que se mantiene la condición de neutralidad en el Pacífico y se prevé la misma situación durante todo el invierno por lo que Argentina no tendrá excedentes de humedad hasta fines de agosto. Por su parte, el evento de la Niña todavía sigue siendo incipiente y la neutralidad global aumenta la importancia de eventos regionales marcados.

Las reservas de agua en la zona mediterránea del país siguen decayendo y la diferencia en la oferta de agua entre las provincias del norte y las del sur de la región pampeana es cada vez más marcada. El absoluto contraste se da en favor de las zonas del sur que cuentan con mejores condiciones hídricas, dotando de mayor humedad superficial a los suelos lo que se traduce directamente con el avance en la siembra fina sin ningún tipo de limitante. La realidad opuesta se da en el oeste donde permanecen atentos minuto a minuto respecto al pronóstico del tiempo en la región. En caso de que las lluvias no se den de manera inmediata, y contra toda normalidad que no prevé la caída de precipitaciones para esta altura del año, los avances en la cosecha fina deberán suspenderse de manera definitiva ante la falta de humedad superficial.

Las previsiones de meteorólogos y especialistas del sector agropecuario no fallaron. Desde hace varias semanas se anticipaba un panorama más que complicado para la región oeste del territorio argentino que actualmente se encuentra en un nivel hídrico ajustado y prácticamente depende de un milagro o una anomalía en la circulación de aire y frentes lluviosos para poder continuar con los cultivos.

