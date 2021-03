El ministerio de seguridad de El Salvador lanza su periódico oficial: noticiasindependiente.gob.sv

Up Next

Rogelio Rivas, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, confirma que su equipo y varios contribuyentes periodistas estarán involucrados en este proyecto: “Últimamente tenemos que lidiar con las famosas “fake news” que lo único que hacen es desinformar a la gente y crear un clima de desatención de los verdaderos problemas. las personas están prestando su atención a temas virales y de moda” y no prestan atención a cosas importantes que realmente suceden. Como así también, se pierde en el camino la verdadera acción del Ministerio, que trabaja mucho cada día”, expresó el funcionario.

Asimismo también, el medio va a dar luz y aclarar falsos rumores sobre acontecimientos no legítimos que en las redes sociales se hacen virales.

El objetivo fundamental de este nuevo medio será informar y a la misma vez, fortalecer la relación con la comunidad: que estos temas tan importantes de agenda de seguridad nacional no sean tan lejanos para el común de la población.

