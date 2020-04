El mejor negocio online para trabajar en Argentina desde casa

Euro/Yen (JPY) (Euro/Yen): el cambio Euro Yen Japonés ha finalizado la semana quedando congelado en un valor de 116.885, siendo así una de las más perjudicadas. No obstante, se establece como el par más rentable hoy en día.

EUR/GBP (Euro/Libra esterlina): el cambio Euro-Libra Esterlina ha ido bajando constantemente desde el pasado 19 de marzo, cuando registró su máximo en 0,94905. Desde entonces, durante los últimos treinta días todavía no ha alcanzado su máximo de bajada. No obstante, cabe destacar que en menos de una semana es probable que se alcance el nivel visto hace tres meses.

No hay que olvidar que, con un volumen negociado diario de 6.5 billones de dólares de EEUU, el mercado forex es el más líquido del mundo, y son múltiples los factores que pueden afectar a un par de divisa. Por eso, a la hora de operar en el mercado de divisas es importante contar con una buena plataforma de trading que nos ayude a tomar las mejores decisiones.

