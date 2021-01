El intendente Watson supervisó las obras de reconstrucción de pavimento en el Cruce Varela

Up Next

María del Carmen nacida y criada en Martín Fierro –hasta donde llegaron sus abuelos y padres desde su Italia natal- contó con emoción “ellos vinieron a este barrio y nosotros lo amamos”. “Vinimos a agradecerle al intendente porque no es sólo el asfalto, hay más luz, cambiaron los caños de agua”, detalló la vecina. “Sentimos que está presente y siempre tiene una respuesta para darnos, es lo que necesitamos”, agregó.

