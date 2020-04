El intendente Watson recorrió centro de aislamiento con director de región VI de Salud

La capacitación, a cargo del equipo del SAME y de técnicos en emergencias, consistió en brindar herramientas sobre higiene y bioseguridad, para garantizar las condiciones de sanidad necesarias que requieren los establecimientos de salud. Asimismo, también se los capacitó sobre conocimientos básicos en reanimación cardiopulmonar (RCP).

“Ojalá esto sirva para afianzar los lazos de solidaridad, de cuidado. Estimular mejores sentimientos y no los del miedo ya que el 80% va transitar la enfermedad en forma leve o asintomática, entonces no hay que asustar. Hay que cuidar”, cerró el actual titular de la región sanitaria que incluye a Varela. Capacitación En el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio para afrontar la situación de pandemia actual, la secretaria de Salud de realizó una capacitación sobre bioseguridad en las instalaciones del polideportivo La Patriada, destinada al personal de maestranza que estará afectado a las instituciones preparadas para el aislamiento de personas con Covid-19.

El martes por la mañana, el intendente Andrés Watson, junto al director de la región sanitaria VI, del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Luis Parrilla, recorrió el polideportivo municipal “La Patriada”, cuyas instalaciones fueron reacondicionadas de manera reciente para el aislamiento y atención de personas diagnosticadas con Covid-19, que no precisen internación hospitalaria.

