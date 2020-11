El insólito “corralito” del Banco Credicoop de Varela

Una insólita situación está viviendo una vecina de Florencio Varela, a la que el Banco Credicoop no le quiere dar el dinero que allí tiene depositado producto de una indemnización laboral. Pero además el hecho toma ribetes dramáticos porque la damnificada está enferma y se debe dializar varias veces por semana y necesita “su dinero” para completar el tratamiento.

¿Cuáles son las excusas que el Banco asume para no pagar? No quedan muy en claro porque la gerenta a cargo de la entidad de la calla Sallares se niega a identificarse ante el abogado de la damnificada y no recibe la cédula de notificación donde la justicia exige que se haga lugar al reclamo de la señora y se le pague de inmediato.

Ante semejante hecho caben preguntarse dos cosas: ¿hay un corralito que rige solo en la sucursal Florencio Varela del Banco Credicoop o el dinero no está?

Pero vayamos a los hechos.

La damnificada (de la que se preserva nombre y apellido por tratarse de una suma importante de dinero), recibió la suma de 800 mil pesos en concepto de indemnización laboral al ser despedida de su lugar de trabajo donde se desempeñó durante muchos años. Ahora bien, el dinero fue depositado en el Banco Credicoop sucursal 240 de Florencio Varela. Dada la situación de pandemia y atenta a que solo se atiende en los bancos por turno, la señora intentó sacarlo para retirar su dinero en efectivo pero el “sistema” solo autoriza a extraer un máximo de 30 mil pesos por día y por cajero. “Esta circunstancia –explica en la denuncia- implicaría que ella deba concurrir 27 veces al cajero para poder hacerse de su dinero con las demoras y gastos de traslados que implican esos trámites”.

Pero por otro lado y para que el disparate bancario de la sucursal 240 sea mayor el Banco Central dispuso en su circular A 6958 que “Las entidades financieras deberán adoptar las medidas necesarias a fin de habilitar buzones de depósito y un sistema de recepción/extracción de efectivo por montos mayores en todas las sucursales, de acuerdo a lo pautado con el cliente, no siendo necesario contar con un turno”. Para decirlo en pocas palabras, el accionar de la mencionada sucursal bancaria no está ni siquiera legitimado por la máxima autoridad.

Consecuentemente el Tribunal Laboral N 4 de Quilmes libró al mencionado Banco un oficio para que haga efectivo el pago, pero según da testimonio el Dr. Marcelo Szelagowski, abogado de la damnificada el día “9 de noviembre concurrimos al Banco con dos testigos a entregar el oficio y la orden del pago y fuimos atendidos por la Sra. Gerenta que no quiso brindar su nombre ni individualizarse y se negó a cumplir la Orden Judicial e incluso a recibir el oficio. Dejamos constancia de todo esto ante la justicia” precisó.

Nadie sabe cómo terminará esta historia, suponemos que con la señora damnificada recuperando su dinero pero la pregunta es a costa de cuánto tiempo, gastos extra y estrés. ¿Era necesario señora gerenta?