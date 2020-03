El Gobierno nacional respaldó el reclamo de las víctimas de la Masacre de Wilde

Up Next

Pietragalla estuvo acompañado por otros funcionarios de su secretaría. Por el lado de las víctimas estuvieron las viudas de Edgardo Cicutín y Norberto Corbo. El TOC 3 de Lomas de Zamora tiene desde hace cuatro años la causa para realizar el juicio oral para el que aún no ha fijado fecha.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se reunió con familiares de víctimas de la Masacre de Wilde, un cuádruple crimen ocurrido en 1994 y por el que aún no hubo juicio oral y público. En la causa hay 9 ex policías imputados.

Continue Reading

Advertisement