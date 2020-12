El Gobierno de Kicillof volvió a criticar al jefe de los fiscales bonaerenses

Up Next

“Es un funcionario adicto a otro partido político que ha sido puesto por otro partido político, que sigue en funciones en un gobierno que tiene otra visión de la política criminal”, enfatizó Bianco. Más allá de los cuestionamientos, y hasta denuncias judiciales en su contra, Conte Grand no ha dado señales de que vaya a renunciar.

En una conferencia de prensa que se realizó el último miércoles, el jefe de Gabinete de Kicillof recordó: “Cuando efectivamente renunció la doctora Falbo, asumió el doctor Conte Grand, de quien me animo a poner en duda su neutralidad, porque claramente está vinculado directamente a los principales referentes del Pro y que hoy sigue siendo el encargado de la política criminal en la provincia de Buenos Aires”.

Conte Grand fue designado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal y viene teniendo duros cuestionamientos de parte de funcionarios políticos y judiciales de la provincia.

El jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, volvió a cuestionar al procurador bonaerense, Julio Conte Grand. Desde el Gobierno provincial vienen pidiendo que el jefe de los fiscales provincial renuncie ya que el oficialismo no tiene los votos suficientes en Senados como para removerlo.

