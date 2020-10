El Gobierno bonaerense morigeró la detención de 54 madres presas con sus hijos

Up Next

En la Unidad Penitenciaria 33, hay 25 mujeres con hijas e hijos; y otras 2 mujeres, en igual situación, en la Unidad Penitenciaria 47 de José León Suárez, a quienes no se ha otorgado la morigeración por estar pendientes de resolución, decisiones de otorgamiento de la medida recurridas por fiscales, y decisiones de rechazo de las solicitudes.

“Desde nuestras áreas de gestión podemos abonar soluciones que no solamente provoquen cambios en el momento, si no que vayan sentando las bases estructurales respecto a cómo debe funcionar el Estado y cómo se deben articular las respuestas sobre todo cuando hablamos de poblaciones en extrema condición de vulnerabilidad como son las mujeres con hijas e hijos en situación de encierro”, expresó la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos.

