El futbolista “Kun” Agüero triunfa en los eSports

Agüero no es el único deportista famoso que pasa parte de su tiempo libre jugando, dado que numerosas estrellas son aficionadas a distintos juegos. Por ejemplo, a futbolistas como Cristiano Ronaldo o Gerard Piqué les agradan los juegos de casino como el póker, los cuales se pueden jugar de forma física o en una plataforma online con distintas variantes , mientras que otros como Marco Asensio o Sergi Roberto prefieren títulos como el FIFA 20, al igual que el Kun. Otro ejemplo es el tenista español Rafa Nadal, que además de ser aficionado a los casinos, también se ha unido a la fiebre de los eSports. A finales del mes pasado disputó el campeonato de tenis online Mutua Madrid Open Virtual, junto a otros tenistas como el estadounidense John Isner.

Mientras juega, el Kun también explica algunas anécdotas de su vida y se muestra cercano en todo momento, pues habla constantemente con sus espectadores y les pide su opinión sobre ciertos puntos. Su facilidad para comunicarse con sus seguidores no es de extrañar, ya que el futbolista comenzó su carrera profesional con tan solo 14 años en el equipo Independiente. En el 2006 empezó su aventura en el Atlético de Madrid y se convirtió en una estrella internacional, y finalmente en 2011 fichó por su equipo actual. Asimismo, Agüero también ha causado expectación en la selección argentina junto a otros de sus compañeros, tal y como se ha podido observar en varios encuentros internacionales durante el año pasado.

Entre los momentos más curiosos que se han podido ver hasta ahora, destaca el enfado repentino del Kun después de perder en su partida de FIFA 20 con Rodríguez, algo que causó risas entre sus seguidores. No obstante, por lo general muestra una actitud tranquila y juega con considerable humildad, por lo que es habitual oírle decir bromas como que es “muy malo” en algunos juegos. Uno de sus directos más vistos de su canal fue el que protagonizó junto a otros usuarios como Zeko y King, en el cual jugaron varias partidas a Fortnite. Gracias a una de ellas, Agüero se hizo viral como gamer, dado que consiguió salvar a King, el quinto mejor jugador del mundo del juego. Según afirmó el argentino, lo hizo sin darse cuenta, por lo que la situación se volvió todavía más cómica.

El Kun, actual delantero del Manchester City, creó en el mes de abril su propio canal en Twitch, una plataforma que permite realizar directos y comunicarse con los espectadores. Estrenó su nuevo proyecto con FIFA 20, donde demostró que no solo es bueno en el campo real, sino que también tiene una habilidad notable con el balón virtual. En uno de los partidos se enfrentó al conocido youtuber Djmariio , y en otro al también futbolista James Rodríguez. Aunque no ha vencido en todos los encuentros, el argentino ha conseguido una sólida base de seguidores gracias a su carismática personalidad.

