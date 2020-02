El enojo del Hernán Crespo cuando le preguntaron si Defensa salía a ganar contra River

Pitazo: Echenique será el árbitro en Defensa vs River

(NA) — El entrenador de Defensa y Justicia, Hernán Crespo, aseguró hoy que en la actualidad jugar ante River en el estadio Monumental “es como enfrentar a Nadal en Rolad Garros” y se enojó cuando le preguntaron si el elenco de Florencio Varela va a “salir a ganar” ante el conjunto de Núñez. “River perdió varios partidos de local pero porque estaba metido en otras competencias, pero hoy es otra cosa. Hoy jugar ante este River es como enfrentar a Nadal en Roland Garros”, reveló. En una conferencia de prensa que brindó tras el ensayo matutino, el técnico manifestó: “Nosotros no somos ni jueces ni árbitros, simplemente vamos a hacer lo nuestro, rectificando una identidad y respetando nuestra idea de juego”. Luego se mostró enojado al ser consultado acerca de si Defensa y Justicia iba a salir a ganar ante River teniendo en cuenta que el “Millonario” se juega el campeonato: “¿Hay alguien que salga a perder o a empatar? Todos salimos a ganar. Preguntarme eso es faltarme el respeto”. También habló de su regreso al estadio Antonio Vespucio Liberti y expresó: “Crecí en River y todos saben lo que siento. Para mí significa mucho volver al Monumental lleno de hinchas de River”. “La última vez que lo vi desde adentro con hinchas fue en la final de la Copa Libertadores 96 y tuvo un impacto emocional para mí, superado por el nacimiento de mis hijas. Será emocionante volver”, aseveró. En cuanto al equipo que jugará frente a River, Crespo indicó: “No tengo motivos para cuidar a nadie, no voy a hacer descansar a jugadores que ya están descansados. Estamos preparados para jugar con River y Santos”.

