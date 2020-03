El encierro en las cárceles y el pánico a la pandemia del coronavirus

“Acá no hay ni un paracetamol y menos medias preventivas, si cae uno con coronavirus, caemos todos como moscas”, dice preocupado uno de los internos.

Como en el 85 % de los penales decidieron limitar el contacto extramuros, los detenidos no reciben a sus familiares que, con restricciones de circulación, tienen dificultades para llevarles provisiones.

La provincia de Buenos Aires tiene una superpoblación carcelaria del 110%: alojan más del doble de los detenidos permitidos en las unidades y la mitad son procesados sin condena. Esa situación hacinamiento va en contra de cualquier medida de distanciamiento, higiene o precauciones posibles para la prevención del contagio del virus que tiene en vilo al mundo.

Es que en medio de esa situación de emergencia, el lunes pasado hubo protestas en la Unidad 54 de Florencio Varela y en la Alcaidía de Batán. Los reclamos fueron espontáneos y no hubo un comunicado conjunto sino que se fue expandiendo entre los detenidos que difundieron fotos y videos para masificar sus denuncias.

