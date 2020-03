El desafío de los intendentes en tiempos de pandemia

Up Next

“El presidente Alberto Fernández decidió extender la cuarentena y eso significa que no tenemos que relajarnos”, sostuvo Montenegro y consideró que “no es joda” el avance del coronavirus y, por eso, “todas las fuerzas de seguridad están en la calle” y seguirán siendo “absolutamente inflexibles” con quienes no cumplan con el aislamiento obligatorio.

El intendente de Bahía Blanca Héctor Gay (PRO) remarcó que “de nada vale el esfuerzo hecho en las dos semanas anteriores si no lo hacemos en ésta”, aunque admitió que es “tedioso” y “complicado desde todo punto de vista” y, además, “tiene su correlato en lo económico”.

Debido a que en los próximos días jubilados y monotributistas comenzarán a percibir el bono de $10 mil dispuesto por el gobierno, el municipio de Florencio Varela acordó profundizar los trabajos de desinfección, especialmente en centros comerciales y redes de cajeros automáticos. Sin dudas una de las principales demandas pues las colas y los movimientos por el centro se convierten en un verdadero caldo de cultivo en clara burla a la cuarentena para impedir la propagación del COVID19. Pero, claro, no es la única demanda.

