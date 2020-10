Up Next

El Comisario Inspector Héctor Cisneros es el nuevo titular de la DDI Quilmes; así se conoció ayer en el marco de las designaciones realizadas desde el Ministerio de Seguridad. Asimismo Sub DDI Berazategui será dirigida por el subcomisario, Pablo Festorazzi y la de Florencio Varela; comisario Luis Zaracho. Por su parte, el comisario Daniel Bornaschella irá al Departamento de Casos Especiales.

