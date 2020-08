El Colegio de Abogados de Quilmes celebró su día con un encuentro virtual: se habló de Ciudad Judicial y más conectividad para los letrados

El Colegio de Abogados de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela celebró ayer el Día de los Abogados con una videoconferencia que presidió su titular, Bienvenido Rodríguez Basalo, junto a sus colegas Mirta Fraile, Roberto Puccarelli y Alejandra Ruperez. El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia; Luis Genoud, adelantó que se avanzará en el proyecto de Ciudad Judicial “trabajando los distritos unidos por la región y que desde la semana próxima se aumentará la capacidad de conectividad de internet a los profesionales”.

En la oportunidad se homenajeó a los letrados que cumplieron 30 y 50 años de servicios. Basalo saludó a los abogados y destacó su esfuerzo para que, en medio de la pandemia, seguir bregando por la justicia. Luego se refirió también a la reforma judicial que obtuvo media sanción en el Senado: “Compartimos con toda la sociedad, la necesidad de la reforma de la justicia, ojala nos encontremos ante el inicio de una gran reforma, con el debate de todos los actores que integramos la justicia, para su mejoramiento”, señaló Basalo.

El vicepresidente de la Suprema Corte bonaerense, Luis Esteban Genoud les expresó un mensaje: “hoy no es fácil ser abogado, no son sencillas las condiciones del ejercicio profesional, como tampoco el de la magistratura. Su tarea es garantía para nuestro sistema para que no se vivan situaciones de injusticia”. Y al mencionar la situación inédita de la pandemia, señaló que “sólo con solidaridad y la práctica sistemática de la tolerancia podremos salir adelante”.

Pidió intensificar las gestiones por el predio de Mosconi y 12 de Octubre, para que la sociedad “sepan que ahí habrá un verdadero poder judicial”. Instó a que los abogados de Quilmes, Varela, Berazategui sumen esfuerzos para llevar adelante dicho proyecto. Anunció que duplicarán la capacidad de internet para el Departamento Judicial Quilmes.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, estuvo presente en la videoconferencia, oportunidad en la que saludó a sus colegas y abogó por que próximamente se termine la pandemia, al tiempo en que expuso su preocupación por el cuidado de la salud de los varelenses. Juan José Mussi, por su parte, estuvo presente en un video, destacó la “excelente relación” con los abogados y les hizo llegar el saludo de “los vecinos de Berazategui”. Lo mismo hizo por medio de un mensaje la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza que envió una salutación para los profesionales del derecho.