El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui, Varela y Solano comunica a sus afiliados la reapertura de sus actividades

Arrancamos una nueva temporada luego de prepararnos durante meses para recibir al afiliado y su familia cuidándolos y cuidándonos para disfrutar del hermoso predio con el que los empleados de comercio de Quilmes contamos en el partido de Berazategui. La apertura se realizó el SABADO 5 DE DICIEMBRE. A partir de ese día los afiliados y su familia podrán disfrutar del aire libre y la naturaleza en su máxima expresión, en un ambiente amplio y con los servicios necesarios Momentáneamente no contaremos con la piscina, pero seguiremos trabajando en los protocolos para poder inaugurarla en breve.

Continue Reading

Advertisement