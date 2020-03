El artista varelense cautivó al público de Viña del Mar y se llevó todos los premios y los halagos

Up Next

Espero que lo mejor esté por venir (rie) Pero yo creo que lo de Viña es un paso muy grande. Nunca se me dio tocar en un lugar tan masivo con tanto alcance. Muy feliz de llevar la música de mi ciudad y de mi país allí. Si lugar a dudas es una de las cosas más fuerte que he vivido en mi carrera.

En el momento que empezó en el hotel histórico del festival se hizo una manifestación que fue bastante difícil por eso la competencia empezó un día después. Gracias a Dios la música nos volvió a salvar. La música es un poquito de agua para el molino en este momento. Esperado que las cosas mejore no solo en Chile sino e toda Latinoamérica y los artistas debemos acompañar desde un lugar sano y con música.

Siempre es un placer llegar a cada vez más gente y con el respeto que el público le da a los artistas. No podríamos tocar ni hacer lo que hacemos si el público no acompaña. Además, el de Viña es un público especial que se manifiesta contundentemente y si algo lo le gusta lo dice sin titubear. Es un festival que se hace sentir. Por eso, es un doble impulso y hay que aprovecharlo un montón y seguir creciendo y aprendiendo cosas.

La verdad es que fue una experiencia emocionante desde el minuto cero. Muy feliz del respeto que me tenía la gente. De por si participar era una alegría impresionante porque ya se daba el lujo de actuar ahí. Ni hablar que llevar los premios es impresionante. Ya llevarme uno era una bendición, cuando llegó el segundo no lo podía creer. Feliz de representar a Varela y a mi país.

