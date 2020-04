El 70 por ciento de los médicos no quieren trabajar en el Conurbano

En caso de que aún no se complete la nómina de 500 médicos generalistas avanzará con el plan de traer médicos cubanos. Así se acordó ayer con los colegios de médicos de la provincia de Buenos Aires, que se resisten al desembarco de los profesionales ofrecidos por Cuba, para asistir en la lucha contra la enfermedad en este territorio. Mientras tanto crece la polémica por el desembarco de los profesionales de ese país.

Además se les ofrecerá a los médicos locales, que ya rechazaron la oferta, poder elegir el lugar donde presenten servicios en un mapa ampliado a otros hospitales del interior, no solo del conurbano.

Para resolver la emergencia la Provincia apura la homologación de 200 títulos de profesionales extranjeros ya instalados en el país: contratará a médicos venezolanos, peruanos, bolivianos y paraguayos y colombianos ya radicados en este territorio. Además pedirá a las universidades que entreguen listados de médicos recibidos que por cuestiones administrativas aún no cuentan con título habilitante. Los colegios de médicos los van a autorizar a ejercer por 90 días.

“Los aspirantes no querían ir a trabajar al conurbano o a lugares más sensibles”, se explicó desde el gobierno.

La Provincia busca incorporar 500 médicos generalistas a los que les ofreció sueldos de 65.000 pesos por 36 horas semanales de trabajo. No logra sumar candidatos.

No es un problema nuevo. Hace rato que la comuna de Florencio Varela viene convocando a médicos para las salas de salud barriales y muchas veces quedan vacantes los puestos. Lo mismo ocurre con el hospital Mi Pueblo. Pero en esta situación de emergencia por la pandemia, el problema se transforma en verdaderamente grave.

Les propusimos que vayan a las zonas del Conurbano donde más casos hay y a [el hospital de campaña montado] en Tecnópolis”, detalló una fuente del ministerio de Salud bonaerense, que explicó: “En la primera vuelta de llamados, 7 de cada 10 no aceptaron trasladarse a los lugares que les propusimos. Preferían ejercer en la zona donde viven”.

