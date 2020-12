Editores de medios gráficos bonaerenses expusieron la crítica situación de sector ante el Gobierno nacional

El subsecretario Meneses, por su parte, mostró preocupación por la situación del sector y afirmó que “el Gobierno nacional entiende el valor de los medios locales, no solo para garantizar el derecho a la información, sino como depositarios de la historia de los pueblos, lo que constituye un acervo cultural que no debe extinguirse”.

Los editores bonaerenses detallaron que en los últimos años cerraron más de una treintena de medios gráficos en distintas ciudades de la provincia y advirtieron que podrían seguirles muchos más de no mediar medidas de fomento que tiendan a sostener la actividad.

Continue Reading

Advertisement