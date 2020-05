Durísima respuesta del Frente de Todos a Cambiemos por las sesiones del Concejo de Varela: “La Vida por encima de la Politiquería”

Solidarizarse no es sesionar y venir con un discurso armado para subirlo sus redes sociales.

Siendo consecuentes, sacando de la calle la mayor cantidad de gente posible, porque cada uno de los esfuerzos que colectivamente realizamos repercuten directamente en el sistema de salud, fortaleciéndolo. Por eso Florencio Varela es uno de los Municipios en el AMBA con la menor cantidad de casos a la fecha. Pero claro, ud no lo sabe porque se ha aislado demasiado.

Tal como nos piden todas las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, tenemos que lograr aplanar la curva de contagio para no hacer colapsar el sistema sanitario.

Es evidente que durante esta etapa de aislamiento ud se ha aislado demasiado de la realidad que lo circunda y del trabajo que el resto de sus pares venimos realizando. Se las recordamos, reuniones en forma remota del conjunto de los Concejales con el Intendente Municipal preguntando y proponiendo iniciativas, participando del Comité de Crisis, reuniones de Labor Parlamentaria etc.

“Queremos sesionar” dice, pensando que sólo a eso se limita su acción del legislador, olvidándose que en tiempos normales NUNCA SE PRESENTA EN SU OFICINA Y PRACTICAMENTE NO ASISTIÓ A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES QUE INTEGRA Y CASI NO PARTICIPA DE LAS SESIONES.

Continue Reading

Advertisement