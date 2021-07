Ocurrieron en Ingeniero Allan y Villa Brown. Para los expertos, son conflictos entre bandas por el control territorial en zonas donde no “arreglaron” con quienes debían hacerlo. Además, en los primeros días del mes de junio un cadáver fue encontrado en un automóvil que intentó ser incinerado con signos de tortura y baleado. En definitiva, dos crímenes con sello narco en sólo cuatro días y tres en el mes.

Entre el viernes y el martes pasado, en apenas cuatro días, se registraron estos dos últimos asesinatos pasibles de ser llamados “ajustes de cuentas” o “venganzas”. Algunos investigadores judiciales y policiales coinciden en que la mayoría de estos episodios están vinculados con el narcotráfico, aunque prefieren no sobredimensionar el fenómeno.

El regreso de “Los Paisa” al mundo del hampa

Dicen que la peligrosa y temida banda “Los Paisa” está volviendo a sus “quehaceres” narcos en la zona de Ingeniero Allan. Y, parece que cueste lo que cueste. El martes pasado, pocos minutos antes de la medianoche, los vecinos alertaron que dos individuos ejecutaron a un joven en un predio descampado. Los efectivos policiales que llegaron en el patrullero observaron a simple viste que el disparo había sido en la frente. La autopsia después reveló que pudo haber estado arrodillado en el momento en que la bala le atravesó la cabeza. Y todo apunta a la gavilla que tiene tantos equipos en el conurbano como dosis de drogas reparte.

A esta altura todavía el cuerpo no tiene nombre. Los investigadores creen que tiene entre 25 y 30 años. Interviene en la causa por homicidio la comisaría sexta de Ingeniero Allan y la fiscalía 2 a cargo de la Dra. Dongiovani.

Otro crimen en un basural

El otro caso ocurrió el viernes pasado y los investigadores intentaban determinar su identidad y el móvil del crimen. El hallazgo se produjo en un predio ubicado en Montovani y Calle 1431.

Voceros policiales informaron que efectivos de la comisaría 5ta. de Florencio Varela acudieron al lugar tras un llamado al 911 que alertó acerca de la presencia de un cuerpo en el lugar.

Una vez en el basural, los agentes constataron que se trataba de un hombre de unos 40 años aproximadamente, que vestía un pantalón de jeans de color negro, campera verde y zapatilla blancas.

El cadáver estaba tendido boca abajo, ensangrentado y con aparentes cortes en el cuero cabelludo, informaron fuentes policiales.

Al ser revisado por un médico forense, se constató que la víctima tenía una herida de arma de fuego con orificio de entrada en el ojo derecho y salida en la región occipital del cráneo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la operación de autopsia correspondiente e identificar al hombre, mientras que los investigadores intentaban determinar el móvil del crimen.

Interviene en la causa la fiscal Mariana Dongiovanni, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Florencio Varela.

Para la policía, estas dos muertes tienen relación con el narcotráfico. De acuerdo con los testigos de Ingeniero Allan, los asesinos huyeron para una zona cercana.

“Es difícil vincular un homicidio con un caso de drogas. El imputado o los testigos prefieren no dar precisiones y nosotros optamos por no gastar recursos, que no abundan”, detalló un funcionario de la Procuración bonaerense que aseguró conformarse con dar con los autores de los hechos. En el mismo sentido destacó “el trabajo mancomunado entre los fiscales ordinarios, los especializados en droga y los del fuero penal federal”. Lo cierto es que por ahora, nada se sabe de estos.

Sin novedades del caso del changarín colombiano

En tanto, a comienzos de este mes de junio, un carpintero y changarín de nacionalidad colombiana fue hallado degollado y asesinado a puñaladas en el asiento trasero de un automóvil en un descampado del partido de Florencio Varela y la principal hipótesis es que fue víctima de algún tipo de venganza o ajuste de cuentas.

El hecho se descubrió en el cruce de la avenida Hudson y calle 1356, donde efectivos de la comisaría 5ta. de La Capilla arribaron al lugar ante la presencia de un hombre muerto dentro de un automóvil.

Los efectivos constataron que allí había estacionado un Fiat Siena de color negro en cuyo asiento trasero yacía boca abajo y envuelto en un cobertor plástico cubre autos, el cadáver de un hombre.

La víctima fue identificada por voceros policiales como Jorge Iván Rave Moreno (45), de nacionalidad colombiana, ocupación mueblero y changarín y sobre quien ya existía una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 5ta. de La Cañada, del partido de Quilmes, ya que tenía domicilio en el barrio Springfield de Bernal Oeste.