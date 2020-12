Dos años sin Roxana Villalba: Alejandra, su madre no cesa en su búsqueda

Por Romina Martínez Parfeniuk

A Alejandra Villalba, mamá de Roxana, la joven de Florencio Varela desaparecida desde 7 de diciembre del 2018, no la paralizó la pandemia, a dos años de la desaparición de su hija continúa con la incansable búsqueda. A 24 de meses de que saliera de su casa de Don Orione, nadie le ha dado información de su paradero. Desde la fiscalía que lleva adelante el caso aseguran no tener ninguna pista para dar con la joven vecina.

El lunes 7 de diciembre fue feriado, muchos disfrutaron de salir a compartir con sus familias, pero en una casa del barrio Don Orione de Florencio Varela hace dos años no están tranquilos y viven cada minuto aguardando que el teléfono suene con novedades de Roxana. Alejandra Villalba su madre, mira la puerta de su casa con la esperanza de que se abra e ingrese su hija. Roxana se fue de su hogar hace dos años rumo a CABA a visitar a sus amigos, desde aquel día nadie la vio más y a partir de ese momento su familia, no deja un día de empapela el distrito, hospitales, estaciones de trenes y demás medios de transporte, en busca de una pistas, para encontrarla.

“Ya pasaron 2 años de que Roxana sigue faltando en nuestra casa y la justica siempre continúa sin darnos información de su paradero” relató la mujer que incansablemente busca su hija menor. “La pandemia nos impidió movilizarnos para pedir por su paradero, pero igualmente realizamos muchas acciones a través de las redes sociales… no voy a parar hasta encontrarla2 dijo Villalba.

“No hay indicios de que mi hija esté por ahí paseando. Sin llamarme o comunicarse con su familia o amigos. Ella nunca se hubiera alejado. No hay comunicación ni con su mejor amiga, ni con su entorno, y eso es la clave de la investigación. A Roxana alguien la tiene retenida contra su voluntad” sentenció la madre de la adolescente que falta de su casa en barrio Don Orione de Florencio Varela desde el 7 de diciembre de 2018.

Carta a quien hace falta para Roxana Villalba

Las siguientes líneas fueron publicadas en el perfil de facebook “Dónde Está Roxana”.

“Este año, las palabras que comparto son para vos. Escribirte es un refugio que me apaña de la culpa, el dolor, la perdida, el vacio. Este año muchas cosas cambiaron, muchísimas. Puedo afirmar que entre todo este calvario, lo único que sigue en pie, son nuestras ganas de encontrarte. Todos los días pienso vos, aunque sea un poquito. Quienes nos negamos a dejar de sentir tu falta vemos tu cara, tu nombre y tu esencia en todas partes. Tantas son las preguntas que tengo para hacerte. Tantas son las lagrimas que me brotan cuando pienso en la idea de que nunca vuelvas. Todos los días me pregunto donde están quienes no aparecen, y todavía no puedo encontrar una respuesta válida. ¿Cuando desaparece realmente una persona? ¿Quiénes tiene que dejar de sentir su presencia? ¿Cuántas miradas buscando tu cara se necesitan para por fin encontrarte? Esta no es tu ausencia, Roxana. Sos una puerta, una venda quitada de los ojos. Nos mostraste, vos, y todas las pibas, todos los días, la ausencia del ente semidios que cuando te nombramos, desaparece….Tu desaparición nos mostro el dolor de perder y ni siquiera saber dónde. Nos mostro que no estábamos preparades para buscarte, ni a vos, ni a nadie…Sin guías, sin ayuda de quienes deberían responsabilizarse de tu desaparición, siempre renegando, golpeándonos contra miles de puertas, intentando tejer redes que parecen nunca alcanzar venimos hace dos años gritando tu nombre, y parece que no alcanza quien lo escuche. No hay nada… Para mí, sos un reencuentro en espera, un cumpleaños sin quien festeje, estudios en pausa, un abrazo que aguarda. No sos solo una foto en un cartel de búsqueda. Sos una persona con una vida, a quien hay que encontrar. Siento que todavia no entiendo cuanto tiempo son 2 años enteros. Todavía siento que hace unos días conocí a tu mama por primera vez.

Tu desaparición, nos mostro que hay vidas que importan más que otras. Que a las cámaras, a los periodistas de traje, solo llegan a mostrarnos cuando corren ríos de sangre. Que ser viral no depende de la buena voluntad. Que la violencia siempre cumple el mismo patrón… A veces siento que no le importamos a quienes todo lo tienen, ni un poquito. Vos nos importas. Y esperamos que vuelvas”.

El caso

Desde el 7 de diciembre del 2018, no hay noticias sobre el paradero de Roxana Villalba, aquel día fue vista saliendo de su casa en Don Orione. Al momento de desaparecer, la joven vestía short de jean, remera blanca estampada y zapatillas Vans. Mide 1.62 y tiene el cabello castaño oscuro, ojos marrones y tez morena.

Por cualquier información acerca de ella comunicarse con el 11-5036-9398 (Alejandra, madre de Roxana)