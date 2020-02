Dos años sin Gabriela: pidieron justicia por la docente de Lomas de Zamora que murió abandonada por el IOMA

Con la salud no se juega: pacientes y prestadores de servicios de diálisis marcharon a La Plata

La que también habló Mónica, la hermana de la docente, quien explicó que la marcha tuvo como objetivo lograr que “esta gestión no haga lo mismo que la anterior y que mejoren el tema de las autorizaciones”.

“Marchamos para que haya memoria sobre lo que pasó, para que la gente no se olvide del tendal de muertos que dejó Vidal en el IOMA”, dijo a Diputados Bonaerenses su cuñada, Gabriela del Valle Fantín. El pedido de justicia que levantaron ayer en la localidad bonaerense se hace extensivo a los 23 afiliados muertos que se contabilizaron durante la gestión de Di Liscia.

Ayer se cumplieron dos años sin Gabriela Ciuffarella. Se trata de la primera muerte resonante que enfrentó el ex presidente del Instituto Médico Obra Asistencial (IOMA) bajo la gestión de María Eugenia Vidal, Pablo Di Liscia.

Continue Reading

Advertisement