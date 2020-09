Dormir como reyes, la apuesta de los Paradores en España

La curiosidad, el contexto e incluso la historia son lo que define al hombre por antonomasia. Independientemente de raza, sexo o edad, la sociedad actual es el reflejo de lo que se fue sucediendo en el pasado. Igual que el presente será el que marcará el futuro.

Solo viajando es como se puede comparar entre la forma de entender la comunidad de unos países y otros. Nada tiene que ver la forma de entender las relaciones en Asia con la forma de interactuar en África o, incluso, el carácter de los habitantes del norte de Europa con los del sur.

Viajar es lo que abre los ojos, de ahí que sea tan importante abrir la mente a conocer nuevas culturas y dejar un legado de experiencias a los más pequeños.

Sin embargo, en esto de viajar las posibilidades son infinitas y mientras que para algunos lo que prima es ceñirse a un presupuesto bien predefinido, para otros lo más importante es el destino, además, claro está, de la compañía, aunque, cierto es, que los viajeros solitarios aumentan en número a medida que van pasando los años.

Y de entre todos los destinos existentes en el mundo, son los lugares paradisíacos en los que poder descansar y las ciudades con historia sin lugar a duda, de los que más viajeros reciben anualmente, con una clara tendencia al alza de estos segundos.

Pero, claro, quien se decanta por uno de esos destinos cargado de historia, sabe que tendrá que caminar de la ceca a la meca, programar sus visitas para evitar quedarse sin ver aquello que tanto desea contemplar y, en ocasiones, esperar largas colas. Algo que en la actualidad es muy común debido a la limitación de aforo en la inmensa mayoría de espacios cerrados.

Conocer la historia del lugar que se visita es el objetivo y, por ese motivo, no está de más preparare previamente el viaje o incluso contratar un guía que ayude a comprender lo que se va a ver y a contextualizarlo en su historia y relevancia. Pero, ¿por qué no empezar eligiendo un alojamiento que sea parte de esa historia que tanto se ansía conocer? ¿Por qué no alojarse donde en su día lo hicieron los miembros de su monarquía, nobleza o en edificios que hayan sido ellos mismos testigos de los acontecimientos más importantes?

Cuando lo que una persona busca es empaparse de la historia de España, debe tenerse en cuenta una emblemática cadena de alojamientos que comenzó su andadura allá por el 1928, y que hoy cuenta con 97 establecimientos repartidos por toda la geografía nacional, Paradores de Turismo y que están compuestos por palacios, edificios históricos y llenos de reseñas en los que perderse por sus pasillos.

Entonces, ¿cómo elegir un alojamiento digno de la monarquía?

“El Hostal de los Reyes Católicos en Santiago de Compostela, el Castillo de Carlos V en Hondarribia, el Castillo de Enrique II de Trastámara en Ciudad Rodrigo o el Parador de Turismo de Benavente que se asienta sobre los restos del que fuera el antiguo Castillo Palacio de los Condes de Benavente son solo algunas posibilidades” comentan desde paradores.tv.

Cada parador tiene su propia historia, así que, ¿por qué no comenzar por ahí?