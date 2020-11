¿Dónde está Salvador Altamura?

Altamura fue visto por última vez el pasado 13 de julio cuando salía de su departamento ubicado en la calle 25 de Mayo y Brown, en Quilmes centro. Horas más tarde apareció en el domicilio una persona con su casco y su moto, pero que su familia asegura que no era él, quien en la madrugada volvió a salir, presuntamente luego de robar una fuerte suma de dinero. Días después, el rodado fue detectado siendo utilizado para cometer robos en modalidad motochorro y habría sido vista por última vez en Villa Itatí.

