Domiciliaria para quien mató a su madre. El dolor de la familia de Nelida Canton Debat

Gonzalo, uno de los hijos de la mujer de 71 años atropellada en la mañana del 10 de octubre por la camioneta Kangoo que manejaba Galván a alta velocidad en las calles Pehuajó y Larreta de Bosques, expreso su malestar por la decisión judicial “El hombre que atropelló y mató a mi madre en 2018, que recibió una condena de cuatro años y seis meses por escaparse y dejarla tirada en la calle, tiene prisión domiciliaria porque puede contraer coronavirus. La Justicia, el Gobierno y la Iglesia están de acuerdo y promueven este tipo de hechos a todas luces injusto. Además, no hay tobilleras electrónicas, así que no hay ningún control y puede hacer lo que quiera. A nosotros, si salimos a la calle nos tratan como delicuentes”

La familia de la señora Canton Debat no ocultó su malestar con la resolución y en redes sociales se expresaron: “la familia lamenta que no se respeten los derechos de los familiares de las víctimas y responsabiliza a la Justicia y el Estado por las consecuencias de la decisión, ya que los controles son nulos y temen que el hombre se escape o vuelva a conducir un automóvil”.

