Doble femicidio en Lomas de Zamora: mató a su ex mujer y a su ex suegra

El femicida no suele sentir culpa. Y este caso otra vez volvió a demostrarlo. Salió de la cárcel, mató a su ex mujer y a su ex suegra delante de toda la familia y después anunció que las “dejó mortadela, como dos fiambres”.

El caso conmueve en la humilde localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Laura Rivera, de 46 años, se encontraba durmiendo junto a su hija Marianela, de 24, cuando Miguel Alexander Sosa, ex pareja de Marianela y padre de su hijo de dos años, irrumpió bruscamente en el hogar y tras insultar a las mujeres por algunos minutos, decidió matarlas con su pistola Bersa calibre .380.

El violento episodio ocurrió este martes, cerca de las 17, en la casa de Laura, ubicada en la calle Manuela Pedraza al 3700 del barrio Olimpo.

Según trascendió, el joven de 27 años irrumpió en la casa de Laura, se encerró en una de las habitaciones con Marianela y comenzó a agredirla verbal y físicamente. Al escuchar los gritos de su hija, la mujer de 46 años decidió interceder para protegerla y en ese momento Sosa –fuera de sí- sacó una pistola Bersa calibre .380 y disparó contra ambas, matándolas al instante.

Tres semanas antes del asesinato, Sosa –que había salido hace cinco meses de prisión- había atacado a Marianela con un fierro. Según fuentes cercanas a la familia de las víctimas, ambos jóvenes habían retomado el vínculo cuando Sosa recobró su libertad y la convivencia, pero a los pocos días Marianela decidió volver a la casa de su madre.

Tras el doble femicidio Sosa fue detenido e imputado por “doble homicidio agravado por el vínculo”. La causa quedó en manos de la fiscal Fabiola Juanatey de la UFI N° 2 de Lomas de Zamora. El arma que utilizó para cometer el doble crimen fue hallada tirada en el patio de la casa de una vecina, según informaron fuentes policiales.