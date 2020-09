Disfrutar de un baño cualquier día de sol es posible

Pero, además, cuando el uso se limita a unos pocos días no es necesario tratar el agua con químicos, por lo que el agua que contiene la piscina podrá ser empleada para tareas de riego, limpieza o cualquier otra para la que se haga preciso el agua, evitando de esta manera desperdiciar el agua.

Además, permiten su desmontaje cuando no se vayan a utilizar, precisando de muy poco espacio para permanecer guardadas hasta el próximo chapuzón. Un chapuzón que el caso de estas piscinas no tiene por qué ser el próximo verano, ya que su rápido montaje permite disfrutar de un baño en cualquier momento, como por ejemplo durante el esperado e inminente Veranillo de San Miguel o San Martín.

Y es que, pese a que las piscinas de obra son, a priori, estéticamente más bonitas, suponen un elevado coste al que no todo el mundo puede hacer frente. A eso además, hay que sumar las obras de construcción y un mantenimiento más laborioso y permanente. Por eso, son muchos los que optaron por las piscinas desmontables que poder abrir o cerrar a demanda dependiendo del tiempo. ¿Por qué no bañarse en noviembre si el tiempo lo permite?

Con la época de entretiempo recién estrenada y los rayos atravesando las ventanas, no pocos las abrían de par en par para disfrutar de un aire más puro que nunca y de una calidez que muy ansiada tras los largos meses de invierno.

