Diego Santilli a Infosur: “No podemos perder otro año de clases”

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en diálogo exclusivo con Infosur.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como otras importantes concentraciones de población del planeta, fue y es críticamente afectada por la pandemia del COVID-19 y deja en evidencia en la imperiosa necesidad del diálogo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios bonaerenses que lo conforman.

Por eso, en medio de la polémica por el retorno a las clases presenciales tanto en CABA como en Provincia, aunque con fechas distintas, mantuvimos una entrevista exclusiva con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien ratificó que el objetivo oficial de la Ciudad es retomar las clases presenciales el próximo 17 de febrero, más allá de los planteos críticos de los gremios docentes. También habló sobre la gestión de gobierno en la pandemia, los otros problemas que jaquean a la región y hasta se animó a responder sobre si serpa candidato de este lado del Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires.

Gestión y pandemia de coronavirus de cara al 2021

¿Cómo viene el 2021 con la pandemia?

En lo que a nosotros respecta, estamos trabajando para evitar que la situación se convierta una segunda ola de coronavirus. Mientras tanto, también estamos avanzando con el plan de vacunación. Hemos podido vacunar el 100 por ciento de las vacunas que dio el gobierno nacional y esperando a que llegue la próxima tanda de vacunas.

Y por otro lado, estamos trabajando fuertemente para volver a las clases presenciales. La educación es esencial, pilar igualador de una sociedad, así que estamos trabajando para volver a la presencialidad.

Pero hay fuerte oposición de los gremios docentes…

Antes que nada, déjame decirte algunas cosas importantes al respecto. Nosotros ya empezamos con clases de verano y está funcionando muy bien. Este año se inscribieron 19700 chicos. Se repasan contenidos y se tienen actividades recreativas por cuatro horas. Como te digo, está funcionando muy bien, los docentes están trabajando. Por otra parte, también están las colonias con los profesores donde se inscribieron otros 15 mil chicos. Es decir que hay más de 30 mil chicos que trabajan con sus docentes. Por eso, nosotros nos estamos preparando para volver a la presencialidad. Necesitamos la presencialidad. Cuando uno observa los indicadores del año pasado, han sido muy duros en término de aprendizaje. De los contenidos que los chicos deberían haber aprendido. Nosotros no podemos perder otro año. NO vaya a ser cosa que salgamos de una pandemia sanitaria y entremos en una pandemia educativa. Como país, como Nación y como parte del mundo necesitamos volver a la presencialidad. La presencialidad, por otra parte, debe ser la regla y la excepción la virtualidad. Hay países en el mundo que han tenido 10 días, 15, 30 días sin clases, pero no 7 meses.

Pero, los docentes ponen reparos

Yo creo que la mayoría de los docentes quieren volver a las aulas. Por supuesto, con todos los cuidados que tenemos que tener.

Ha sido un año muy duro para la educación, para los docentes, para los chicos y chicas, ha sido muy duro para los papás y las mamás.

¿Entonces?

Mi reflexión para los gremios docentes sería por qué no nos sentamos en una mesa a trabajar para volver a las clases con todos los cuidados que hay que tener en vez de empezar a decir por qué no. Vos te imaginas que hubiera pasado si los médicos no hubieran ido a trabajar o las enfermeras no hubieran estado en la pandemia. Imaginemos que las fuerzas de seguridad que estuvieron desde el 20 de marzo allí cuerpo a cuerpo hubieran dicho que no. O las áreas de logística o de alimentos de Argentina. O los farmacéuticos. O sea, todos los sectores han vuelto a su trabajo, es tiempo de que la educación también, por una cuestión central, la educación es el único pilar igualador de una sociedad. Hagámoslo con cuidado, con criterio, dialogando. Donde tenemos un problema tratemos de generar una solución y no generar un problema desde el inicio.

La pregunta es si las escuelas están en condiciones. ¿Hay obras?

Tenemos el 90 por ciento de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que están en condiciones y hay un 10 por ciento que están en obras. Estamos en obras desde diciembre que decidimos volver a la presencialidad. Pero si tenemos un 10 por ciento con problemas, volvamos en el otro 90 por ciento. Por supuesto, la Ciudad tiene jornada doble. Bueno dividamos en jornada simples, es decir 4 horas. En esas 4 horas podemos alternar, para el distanciamiento. Algunos a la tarde, otros a la mañana. Darles los elementos adecuados. Esto estamos trabajando con los directores y con cada uno de los docentes de las escuelas.

Diálogo y gobiernos locales

Respecto de la gestión sanitaria por el coronavirus, han entablado diálogo con los intendentes del Área Metropolitana.

Siempre hay diálogo. Uno tiene que entender que la General Paz o el Riachuelo no separan, sino que unen. La gente viene a trabajar. Todos los días vienen a trabajar más de un millón y medio de personas. Es gente que trabaja en CABA, que se atiende en los hospitales de la Ciudad. Son ciudadanos. Así que tenemos diálogo con los intendentes. Recuerdo que al principio nos reunimos con el Jorge Ferraresi (Avellandeda), con Jorge Macri y así con muchos. El diálogo más intenso por lo general es con los intendentes lindantes a CABA.

Y más allá de la pandemia, qué otros temas prioritarios preocupan en la región

Los temas que mas preocupan a mi criterio, además de la pandemia sanitaria, son la educación, el trabajo y la seguridad. Por supuesto evitar que haya más contagios, poner en marcha el país, es decir que las pymes puedan trabajar, y darles seguridad a los argentinos.

Diego Santilli y la provincia de Buenos Aires

Hace unos días estuvo en Lanús entregando patrulleros

Hace muchos años con Néstor Grindetti (Intendente de Lanús) tenemos un convenio de trabajo e intercambio reciproco, empezó con la construcción del Puente Lacarra que realizó la Ciudad y que la une a Provincia, siguió con los jardines, siguió con temas educativos y ahora en el recambio de patrullas que hicimos, le henos dado 5 patrulleros.

Muchos ven esto como una intención suya de competir en las elecciones del lado de provincia. ¿Es así?

Mirá mi cabeza hoy está puesta te diría en esos tres temas que te mencioné. Si vos me preguntas nosotros tenemos el primer semestre puesta la cabeza ahí. No hay otra manera de salir de esta situación, tenemos que impedir una segunda ola como en Europa. Me preocupa el otoño, el invierno. No es sencillo lo que está pasando. Mientras que generamos un calendario de vacunación, tenemos que tener la cabeza ahí. Además, ya lo dije varias veces, yo voy a estar donde el espacio en el que estoy lo requiera. Siempre fue así, pensar en el interés general en vez del particular. Soy parte del espacio que pretende un cambio para el país.

¿Y qué opina de las PASO?

Yo creo que las paso son importantes. Obviamente se han convertido en un gasto de mucho recurso. Hay que bajar los gastos. Y por otra parte, todo va a depender de la pandemia. Si vos tenes que ir a votar en una segunda ola va a ser complicado. Pero yo siento que son útiles.