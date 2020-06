Día del Padre: cómo evitar estafas a la hora de comprar online

Chequear precios, comprar en sitios seguros y exigir factura son algunos de los consejos que brindó la Defensoría del Pueblo bonaerense para evitar que los consumidores sufran estafas o acciones abusivas al hacer compras online por el Día del Padre, que se celebra el próximo 21 de junio en el marco de la pandemia de coronavirus.

En un comunicado, la Defensoría bonaerense pidió que se tenga en cuenta que, al realizar compras por Internet, por teléfono o por mail “la ley ofrece la posibilidad de deshacer la compra y devolver el producto (sin indicar la causa) dentro de los diez días corridos desde que se lo recibe en el domicilio”.

“No te pueden cobrar ninguna multa o cargo por ejercer este derecho. Hay que tener en cuenta que los costos del traslado de la mercadería corren por cuenta del vendedor y deshacer la compra implica que te deben reintegrar el dinero”, remarcó.

Además, se recomendó hacer las compras online en sitios seguros, “por lo que debemos chequear que la página donde queremos hacer la operación debe empezar con https:// en lugar del http:// de las páginas tradicionales”.

“Es ideal consultar en distintas páginas web el precio de los artículos que queremos comprar. De esta forma, podremos tener un precio de referencia que nos servirá para reducir el desconocimiento”, añadió la Defensoría.

Asimismo, recomendó que el consumidor pida y guarde el ticket o la factura de la compra, dado que “esa es la mejor manera legal para acreditar el vínculo con el comercio y será también el documento que facilitará hacer valer la garantía”.

Se recordó desde el organismo que “todos los productos nuevos tienen garantía legal mínima de seis meses y los usados tres meses”, y destacó que “el vendedor puede ampliar ese plazo, pero nunca reducirlo”.

No obstante, aclaró que, si el cliente no guardó el ticket o factura, la garantía entregada o la garantía no firmada (registro que debe conservar el comerciante), “igual puede hacer valer sus derechos”.

Por último, la Defensoría del Pueblo explicó que “el consumidor puede exigir el cambio del producto comprado en cualquier momento en que el comercio esté abierto al público”.

Se aclaró que el precio publicado siempre debe ser respetado; y se apuntó que, si hay diferencias entre el precio ofertado en la página web o góndola y el que el local pretende cobrar, “siempre se debe cobrar el menor”.

Otro dato que aportó el organismo bonaerense es que no se pueden hacer recargos por pago con tarjetas de crédito o débito.