Detuvieron a un joven acusado de integrar la “Banda del Dron” en Florencio Varela

Un joven de 21 años resultó herido de un balazo tras forcejear con un policía durante un operativo en el que fue detenido como sospechoso de integrar la denominada “Banda del Dron”, acusada de concretar varios robos a viviendas en la ciudad de La Plata y que utilizaba ese objeto no tripulado para realizar vigilancia e inteligencia sobre las casas que planeaban asaltar. El procedimiento estuvo a cargo de la DDI Quilmes.

Continue Reading

Advertisement