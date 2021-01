Detuvieron a dos jóvenes, acusados de balear a una policía en Berazategui; allanamientos en Villa Los Alamos

No es de Altamura el cuerpo calcinado hallado en la Ribera de Quilmes

El viernes, la subteniente fue trasladada a una clínica privada del barrio porteño de Palermo. Su estado de salud mejoró y está fuera de peligro, lúcida. No se descartan más detenciones en las próximas horas en el marco de la investigación.

La Policía detuvo ayer por la tarde a dos sujetos acusados de haber asaltado y baleado a una oficial de policía en Berazategui el jueves por la tarde. Están imputados por el delito de “robo agravado” y “homicidio en grado de tentativa”. Operativos conjuntos de la DDI Quilmes, Sub DDI Berazategui y personal de comisaría 1° de ese distrito. Los procedimientos ordenados por la justicia tuvieron lugar en Villa Los Álamos, en Quilmes. Los detenidos son dos sujetos identificados como Carlos Alberto A., alias “Poroto” y Franco Nicolás S., alias “Tuerca”.

