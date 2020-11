Detienen a un tercer adolescente sospechoso de haber participado en el crimen de la policía federal, Micaela Romero

Liberaron en menos de 24 horas a joven que tomó de rehén a su ex novia en Florencio Varela

“Le sacaron el celular y las zapatillas a este chico. Micaela no quiso entregar un celular y dijeron ‘ella es cobani’ y le pegaron a secas un disparo en el pecho, la reconocieron”, contaron sus familiares a la prensa tras el hecho. Tras el ataque, la oficial de la PFA fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida. Romero tenía un año de antigüedad en la fuerza y era integrante de la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones, aunque estaba con licencia médica.

