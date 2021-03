Detienen a un exprefecto acusado de extorsionar y amenazar a un joven en Florencio Varela

El mismo es un hombre de 60 años, jubilado de la Prefectura Naval Argentina (PNA), indicaron las fuentes. En tanto, se le incautó una pistola marca Bersa modelo Thunder 9 milímetros, un cargador con 15 cartuchos, la suma de 40 mil pesos, y los dos vehículos con los que arribaron al lugar. En tanto, los acompañantes fueron identificados pero no se tomó temperamento hacia ellos, por lo que se retiraron del lugar.

En un primer momento el joven se negó, pero unos días después el hombre se presentó con cuatro personas más y con un arma de fuego lo amenazó para que le diera el dinero por lo que la víctima -atemorizada- le entregó 10 mil pesos. No obstante, tras una nueva amenaza de prenderle fuego la casa y asesinarlo, el joven le dio 28 mil pesos más.

