Detenido por balear la casa de su expareja en Bernal Este

Los cuatro tripulantes del rodado fueron aprehendidos de inmediato. El acusado como presunto tirador, de 33 años, estaba acompañado por otro hombre de 26 años y dos mujeres de 20 y 26 años. En el vehículo no lograron hallar el arma agresora, pero la camioneta quedó secuestrada en el marco de la causa por la que ahora se imputa a la ex pareja de la víctima por los delitos de “amenazas, abuso de armas y resistencia a la autoridad”, la cual está a cargo de la UFIJ N° 3 de Quilmes.

Los policías dieron la voz de alto, pero la orden no fue acatada y el conductor emprendió la fuga a toda velocidad. Se inició entonces una intensa persecución por cerca de 12 kilómetros hasta la localidad de San Francisco Solano, donde los patrulleros lograron cercar a la camioneta con un operativo cerrojo en la intersección de 888 y 846.

Un nuevo caso de presunta violencia de género se produjo ayer en horas de la tarde en Bernal Este, cuando un hombre habría disparado varios tiros contra la casa de su exmujer para luego darse a la fuga. Por milagro no tuvo un desenlace trágico y el supuesto agresor fue detenido tras una persecución hasta San Francisco Solano.

