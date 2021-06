Desesperado pedido de la familia Gonzalo para su hija Judith internada por una operación que habría salido mal en marzo

Judith Gonzalo, tiene 16 años, es la hermana menor de Nataly -la joven hipoacusica desaparecida desde 2012 en la rivera de Hudson. La más chica de la familia Gonzalo- oriundos del barrio San Rudecindo- se encuentra internada en el Hospital El Cruce, luego de ser derivada de Mi Pueblo donde le realizaron una operación de apendicitis que la dejó sin movilidad en sus extremidades y sin poder hablar. Desesperado pedido para conseguir “las valvas para manos y pies – derecha e izquierda- vendas” y demás elementos para su rehabilitación.

“Mi hermana ingreso el 18 de marzo por una simple operación de apéndice y quedó en coma” narra Agustina Gonzalo hermano de Judith. Asegura que luego de ingresar a quirófano “Pasaron las horas y al reclamar nos dijeron que ella no había despertado después de 4 horas. Fue todo muy confuso”. Al recordar aquel día, el joven cuenta que “Primero dijeron que le había agarrado un paro, después se desdijeron que iba a despertar a las 2 horas, después a las 72, pero para nosotros se pasaron de anestesia porque otra explicación no hay”.

Daiana – hermana mayor de la adolescente- ampliando los hechos asegura que “ella entro a Mi Pueblo por un dolor fuerte en la panza, le hicieron los estudios y la llevaron a quirófano el 18 de marzo y de ahí no se despertó, quedó en coma. Se pidió su traslado y nos lo negaron. Luego de hacerlo público, conseguimos que la lleven a El Cruce donde el 25 de marzo la controlaron y de a poco fue evolucionando. Solo ella mueve sus ojitos y está despierta, pero no se puede mover en todo su cuerpo, ni hablar”.

La odisea de la familia continuó hasta que el 25 de marzo consiguieron -luego de incesantes reclamos en redes sociales- el traslado al Hospital El Cruce Varela. “Hoy ella solo abre sus ojitos, pero no se mueve y tampoco se puede comunicar y nos pidieron las valvas para la mano y los pies” cuenta uno de sus hermanos y hace un pedido importante a la comunidad “Nos pidieron las valvas para la mano y los pies pero no contamos con el dinero, por eso si alguien nos puede ayudar. Le estaríamos muy agradecidos”.

Necesitan ayuda para las valvas

Los Gonzalo son una familia trabajadora de Florencio Varela, que desde el 2012 vienen llevando sobre sus hombros la búsqueda de Nataly, pero ahora nuevamente un drama los aquejan, ya que su hija más chica Judith de 16 años, lleva 3 meses internada en el Hospital El Cruce donde cada día esta la esperanza de que vuelva a hablar y movilizarse con rehabilitación.

José Gonzalo y su señora Estela Gómez junto a sus hijos, se encargan de cuidar a Judith; no cuentan con los recursos para solventar los tratamientos para su rehabilitación y los elementos para llevar adelante esta. “Estamos necesitando que alguien nos done las vulvas para sus pies y manos, así con eso no pierden su forma” narra Daiana. “Ella está en la cada, no puede moverse, ni hablar y los médicos nos aconsejaron colocarle las valvas para que sus pies y manos estén en la posición correcta para su tratamiento”.

Al consultarlos sobre los que necesitan Agustín cuenta – hermano de Judith- “Dinero no vamos agarrar para que el día de mañana eso no se complique. Hay gente mala que por solo un peso dicen muchas cosas. Lo que ella necesita son las valvas y otros elementos para su rehabilitación”.

Daiana – otra de las hermanas de la adolescente- manifiesta “mi papá es jubilado y mamá ama de casa. Ella tiene PAMI como obra social y está muy difícil que le bajen los elementos que necesita. Y los costos son muy altos para pagarlos, por esos recurrimos a que nos ayuden donándonos las valvas y lo que puedan”.

También para su rehabilitación

Daiana tiene esperanzas de que pronto Judith vuelva a la casa de San Rudecindo para continuar con su rehabilitación. “Mi papá está haciendo los tramites en PAMI pero no sabemos qué le van a poder proveer” y narra “quisiéramos que nos ayuden con la construcción de un sector en la casa para instalarla , ya que ahí van a tener que poner la cama con colchón de polímero que no tenemos y que sale 126 mil pesos, el tubo de oxigeno por si lo necesita, y que ingresen su caso en el registro de EDESUR por que en la zona hay muchos cortes de luz”.

“Pedimos ayuda al intendente y no tuvimos respuesta”

Daiana junto a sus padres y hermanos se puso al hombro desde 2012 la búsqueda de su hermana Nataly y hoy nuevamente está firme apuntalando a sus padres “mis papas luchando siempre intentando ser los más fuerte” para que Judith, la más chica del clan Gonzalo se recupere.

“ Cuando estábamos pidiendo el traslado de Judith le escribí al intendente Watson para que nos dé una ayuda, pero me respondieron de su facebook que él no podía intervenir” relata la joven desde el Hospital El Cruce mientras cuida a su hermana y remarca “él conoce a mis padres y sabe lo que seguimos sufriendo por la ausencia de Nataly, y ahora con lo de Judith queremos pedirle que piense en ella, que tiene solo 16 años; estaba estudiando la secundaria, era una piba con mucha agilidad, familiar, divertida y después de entrar a un quirófano hoy su vida está en una cama, sin no puede moverse, ni hablar. Le pedimos que interceda para que las ayudas lleguen”.

Quienes puedan colaborar con las valvas para manos (I- D) y pies (I-D), pañales, cama, colchón y demás elementos para la rehabilitación de Judith Gonzalo puedan comunicarse al 11-2257-6109 o con Daiana, mediante el Facebook Day Gonzalo.