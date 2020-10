Abuela de 7 niños judicializados necesita ayuda; los pequeños no tienen asistencia médica , ni psicólogica. Y por trabajar la ANSES le negó la AUH que ya tenen los nenes

Por Romina Martinez Parfeniuk

Hace dos meses, medios de comunicación de la región dieron cuenta de la detención de un hombre y su pareja por presunto abuso y maltrato a los hijos de la mujer. De esa noticia judicial derivó en que 7 niños de entre 1 y 13 años, quedaran a cargo de su abuela. Hoy esa mujer, Isabel, necesita la ayuda de todo para criar, educar y contener a esos niños. Una vecina tomó el caso e inició la búsqueda de ayuda para la mujer y los pequeños.

Gabriela Domínguez es vecina de Florencio Varela y enfermera. La situación de Isabel y sus 7 nietos le llegó al corazón. Conoció el caso, la problemática de los pequeños y las necesidades de la abuela para llevarlos al médico, al psicólogo y para poder criarlos bien. Y decidió ponerse al hombro la búsqueda de ayuda.

Así es que decidió hablar con este medio sobre Isabel y los chiquitos. “Esta abuela necesita ayuda. Es increíble, que estando el hablé caso judicializado los niños estén sin la atención de salud y psicológica que les corresponde” contó y remarcó “hable con Isabel y ella tiene que llevar a hacerle controles médicos a los chicos a La Plata, porque en Varela no le dieron turno para los controles. Tampoco tienen asistencia psicológica que es fundamental para esos chiquitos”.

Isabel vive en una casita en Ingeniero Allan, donde cuida a los 7 chiquitos, pero necesita mucha ayuda y de todo tipo. “Son 7 chicos que nada alcanza y menos en la situación que esta la señora sola con sus 7 nietos. Está necesitando alimentos, ropa, calzado, útiles escolares, y que se le dé la ayuda de médicos y psicólogos para los nenes” remarcó Gabriela.



Los niños cuentan con AUH, pero no se la dan a la abuela

Según contó Isabel, los 7 niños cuentan con Asignación Universal por Hijos, pero no se la trasladaron a ella para hacer frente la guarda de los chicos. “Sé que las tarjetas están en el Banco, me dijeron que no me lo pueden dar porque está a nombre de la madre de los chicos. No cuento con la Tarjeta AlimentAr que está supuestamente en Desarrollo Social nombre de mi hija” contó la mujer.

Además sobre la AUH remarcó Isabel que “fui a ANSES de Bosque, el 20 de agosto con lo que tengo, y me dijeron que no cargaron los datos…la verdad me cuesta un montón y cuando voy a hacer estos trámites termino llorando en la plaza de Varela. Y da bronca e impotencia llegar a mi casa sin nada y sin suerte!”.

“Por lo que pasó, la justicia le dio la guarda de los nenes a la abuela y estamos esperando que alguien interceda para trasladarle ese beneficio a Isabel” relató Gabriela y sentenció “por lo que me contó la abuela, le habrían dicho que no le corresponde el beneficio de la AUH porque ella trabaja… Y esto me indigna mucho, los chicos tienen ese beneficio, debe el Estado hacer lo imposible para que los 7 nenes estén bien”.

Necesitan atención médica y psicológica

En este momento, Isabel está luchando para que le den atención medica a los niños, “Es necesario que los evalúen por pediatras, infectólogos, psicólogos y que reciban las vacunas. Todos los nenes tienen secuelas del horror que vivieron” expresó Gabriela, vecina del distrito que está ayudando a la abuela.



La abuela una leona



Isabel es la mujer que se hizo cargo de sus nietos, y quien denunció en diciembre del año pasado a su hija y la pareja de esta por maltrato, abandono y abuso sexual de dos de sus nietos. El caso conmocionó a los varelenses y especialmente a los habitantes de la localidad de Ingeniero Allan. Y hoy la mujer que quedó con la guarda de los siete menores, pide ayuda para poder alimentarlos, cuidarlos, tenerlos bien y en un lugar digno.

En su humilde casa de calle 1278 esquina 1213, Isabel cobija a sus 7 nietos (de 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12 y 13 años). Los niños pasan sus días con la abuela, estudiando y siendo llevados a La Plata para ser controlados por médicos.

Isabel, tiene su empleo y con su sueldo intenta darle lo que mejor puede a sus amados nietos, pero no alcanza, por ello necesita ayuda de todos.

Entre otras cosas, los niños están necesitando calzados: número 37 para la nena de 12 años, 34 para el nene de 11 años, N° 37 de nene de 10 años, N° 36 de nena de 9 años, N° 27 de nene de 5 años, N° 24 de nena de 3 años y N° 21 para nene de 1 añito.

También ropa para niñas y niños de entre 1 y 13 años, colchones, camas, ropa de cama, calzados en general. Alimentos varios ( secos, verduras, lacteos y carne). Útiles escolares, un lavarropas y demás elementos. “Isabel necesita de todos y todo es bien recibido” contó Gabriela Domínguez.

Quienes puedan ayudarlos, pueden comunicarse con Gabriela Domínguez al 11-6375-3345.

El caso

Recordemos que, Isabel quedó al cuidado de los siete pequeños, tras la detención de un mujer y su pareja- no el padre de todos los niños-. Ella denunció en diciembre del año pasado a sus hija y la pareja de esta por maltrato, abandono y abuso sexual de dos de sus nietos. El caso conmocionó a los varelenses y especialmente a los habitantes de la localidad de Ingeniero Allan.



Aquel 11 de agosto del corriente año, la Fiscalía 8 de Varela y la Comisaría de la Mujer y la Familia ordenó la detención de la madre de los niños y su concubino por los presuntos delitos

de Abandono de Persona, Corrupción de Menores, Abuso Sexual Agravado y Gravemente Ultrajante.



Mientras Isabel busca ayuda para brindarle asistencia médica, psicológica y alimentaria a sus nietos. La madre de los menores fue beneficiada por prisión domiciliara dado a que se encuentra cursando un embarazo avanzado.