Desde hace meses, IOMA le niega un audífono a Francesca; una niña hipoacúsica

“Es urgente no seguir perdiendo más tiempo, ya que la audición de nuestra hija se está deteriorando y eso afecta al normal desarrollo del habla, del lenguaje y del aprendizaje. Fran aprendió a conocer el mundo desde otro lugar, pero es su derecho tener sus audífonos y es obligación de IOMA autorizarlos”; explicaron Marina y Fabricio, los padres de la pequeña.

“Le pedimos celeridad a IOMA para cubrir los costos del tratamiento, pero no obtuvimos respuesta. Francesca necesita audífonos que le permitan mejorar su desarrollo”, dijo Fabricio, su padre, a REALPOLITIK. También contó: “En el mes de octubre del 2019 empezamos una serie de estudios auditivos y a fines de noviembre llegamos a este diagnóstico. En diciembre del 2019 presentamos todos los estudios y presupuestos que requiere IOMA para la provisión del equipamiento”.

