Desde enero le clama a IOMA medicaciónn

Nicolás y su madre luchan a diario por la vida, por pelear contra la enfermedad, pero además de la angustia, un condimento más es la burocracia de IOMA. Para Nicolás los días son meses y necesita con urgencia que le entreguen los fármacos correspondientes para tratarse su afección; como agravante su madre Gabriela no tiene un trabajo formal por lo que la subsistencia es diaria ya que es vendedora ambulante. Ojalá los responsables cumplan con su tarea, mientras tanto la salud de un joven de 26 años se deteriora a diario.

El caso de Nicolás Espeche es una de las tantas historias de los que padecen la burocracia del IOMA, desde enero necesita someterse a quimioterapia pero como la obra social no entrega la medicación a pesar de haber cumplido con la entrega de toda la documentación su salud se viene deteriorando.

