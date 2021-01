Descubre de qué forma la conectividad ha cambiado nuestras vidas

El Internet y la tecnología han revolucionado completamente nuestras vidas. Actualmente, la conectividad y los dispositivos inteligentes han permitido que las tareas cotidianas sean mucho más sencillas y rápidas de hacer, y nos han mantenido conectados con el resto del mundo. Esto ha ocasionado que sea prácticamente impensable vivir sin acceso a Internet, o salir de la casa sin el celular, por lo que en esta ocasión ahondaremos en cómo la conectividad ha cambiado el mundo y lo fundamental que es acceder a Internet.

Las ciudades y la conectividad

Las ciudades inteligentes ya no son cosa del futuro. Son cientos las localidades que ahora son mucho más tecnológicas con el fin de proveer mejores servicios y resolver los problemas diarios de sus habitantes. En general, estas se centran en mejorar la accesibilidad y la conectividad. Igualmente, desde hace varios años las ciudades inteligentes cuentan con wifi gratuito en muchos lugares públicos como plazas, librerías, aeropuertos, trenes, subtes, lugares de trabajo y hasta gimnasios. Esto se debe a que hoy en día casi cualquier trámite se puede realizar por Internet, y tener acceso a este resulta vital. Actualmente, utilizamos la web para todo: en la educación, el trabajo, transferencias bancarias y compras en online.

Gracias a esto, cualquier trámite que deseemos hacer, ahora está al alcance de nuestras manos. Solo necesitamos navegar en Internet o entrar a una app para pagar las cuentas, comprar tickets para algún evento, o simplemente buscar información. Debido a esto, Argentina declaró recientemente que tanto la telefonía celular, como la televisión paga y el Internet comenzarían a ser un servicio público en el país, y este evento fue ampliamente celebrado por los periodistas y diarios regionales, incluidohttp://infosurdiario.com.ar/, ya que esto significó dar un gran paso en lo que respecta a los derechos de acceso a la comunicación y la información. Asimismo, ahora el Internet ya es considerado servicio público en otros países como Canadá, Costa Rica, Francia, Holanda y México.

Provincias con poca conectividad

Sin embargo, este no es el caso de todas las ciudades. No todas las provincias o países cuentan con la misma conectividad. Algunas tienen un acceso muy limitado al Internet, incluso en las zonas residenciales, y pocos sitios públicas cuentan wifi gratuito. Hoy en día no poder estar conectado virtualmente significa no poder acceder a muchas formas de pago y de comunicación, por lo que es de vital importancia llevar la conectividad a todas las zonas posibles.

Lo digital nos permite ir a casi cualquier lugar

Gracias a la conectividad ahora no solo podemos realizar pagos, transacciones o compras con nuestras computadores, sino que podemos visitar prácticamente cualquier sitio del mundo. Muchas cosas han migrado a estar en formato digital, y esta no es la excepción para los lugares de interés o turísticos como: museos, parques, castillos. Actualmente, es posible recorrer sitios tan famosos como La Gran Muralla China, La Catedral de Notre Dame, el Castillo de Chapultepec, y el MALBA ( Museo de Arte Latinoamericano), sin tener que salir de tu casa, ya que estos tienen visitas virtuales que muestran lo mejor de cada lugar, al mismo tiempo que cuentan datos históricos y de interés. Además, esto no solo sucede con sitios turísticos, sino con eventos de entretenimiento, ya que hoy en día muchos conciertos de grandes artistas y shows que se hacen completamente virtuales, como lo fue el concierto que celebró Juan Luis Guerra el pasado diciembre, el cual fue transmitido en YouTube y en el que estrenó su nuevo EP: Privé. Lo mismo sucedió con el grupo musical Bareto, que transmitió un show eléctrico para celebrar el fin de año 2020. Tampoco podemos dejar de mencionar el Live From Our Living Rooms, un evento en directo protagonizado por diferentes artistas de jazz.

Otro gran ejemplo de esto son los juegos de casino, que, si bien antes solo se podían jugar asistiendo a las casas de casino, ahora es posible jugar desde la comodidad de tu hogar, ya que existen plataformas de casino como https://www.vegasslotsonline.com/es/gratis/ que ofrecen juegos como colecciones de tragamonedas temáticas gratis, al igual que otros juegos de azar clásicos como el bingo, el blackjack y la ruleta. Esto sin mencionar los muchos otros juegos de mesa y cartas que ahora están disponibles en aplicaciones, desde Monopoly, Scrabble, Pictionary y UNO. Muchos de estos juegos para reuniones se pueden jugar desde el celular, con tus amigos de siempre o con jugadores de otras partes del mundo.

En la actualidad es de vital importancia que las ciudades cuenten con acceso a Internet y conectividad. Muchas actividades están pasando a ser completamente digitales, y las visitas virtuales proveen una experiencia más cercana a los lugares que no podemos visitar personalmente, por lo que se apunta a que en el mundo existan más provincias inteligentes con recursos tecnológicos.