Desbaratan una banda que producía y vendía ropas y calzados con marcas apócrifas

Los cinco aprehendidos quedaron imputados por asociación ilícita y en el operativo se incautaron bolsas con prendas de vestir y más de 200 pares de calzados de marcas apócrifas de las firmas Nike, Adidas, Puma, Vans, Under Armour y Converse, además de máquinas de coser.

Una mujer de 37 años y cuatro hombres de 35, 39, 52 y 63 años fueron detenidos en las últimas horas luego once allanamientos en las localidades de Quilmes y Lanús acusados de integrar una banda que vendía prendas de vestir y calzados con marcas apócrifas, informaron fuentes policiales.

