Desagües pluviales: AGUA QUE NO HAS DE BEBER, DEJALA CORRER

En tiempos de cuarentena y coronavirus, es primordial para las empresas y hogares seguir dándole la mayor atención a aspectos de cuidado y mantenimiento. En esta ocasión, nos asesoramos con Destapaciones la Victoria, para brindar la mayor información sobre destapaciones de cañerías pluviales y cloacales.

Los desagües pluviales son sistemas instalados con el único propósito de recoger el agua de lluvia de una terraza en una casa o comercio o industria (tipo galpón) y llevarlos al exterior, alejándolos de la cimentación del edificio.

Al construir o comprar una edificación o galpón para armar nuestra industria es necesario tener en cuenta el sistema de cañerías de desagües ya sean pluviales o cloacales. Deberán hacerlos revisar para evitar inconvenientes posteriores.

Todo sistema de cañerías debe ser un sistema cerrado, para que su funcionamiento sea el correcto. Si adquirimos una propiedad podemos encontrarnos con cañerías viejas de materiales que ya no se usan por lo que deberemos estar más atentos. Si es una construcción nueva los caños serán de plástico, hay varias marcas en el mercado, el tema seguridad está más a salvo.

Sea el caso que sea no debemos relajarnos porque es importante el buen funcionamiento del sistema.

Frente a ambos casos podemos encontrarnos con obturaciones, filtraciones, mal funcionamiento, etc. Para ello podemos contratar a un profesional que nos pueda ayudar en los arreglos a realizar.

Es indispensable en una industria no tener estos inconvenientes ya que cualquier episodio, ya sea cloacal o pluvial, puede resultar un desastre con la pérdida de jornadas laborales irrecuperables.

Cuando ya tengamos los sistemas impecables recordar que el mantenimiento y limpieza de rejillas, canaletas, etc. es indispensable que se realice cada tres o cuatro días.

Todos los efluentes industriales deberán ser recogidos y canalizados impidiendo su libre escurrimiento por los pisos y conducidos a un lugar de capacitación para su evacuación. Los conductos deberán ser cerrados cuando exista riesgo de contaminación. También deberán tener en cuenta no poner en contactos líquidos que puedan reaccionar entre sí y provocar vapores o gases tóxicos, estos deberán canalizarse por separado. Los conductos o cañerías deberán ser sólidamente construidos y de materiales acordes con la naturaleza físico químico de los líquidos conducidos. Las cañerías no deberán originar desniveles en el piso de los lugares de trabajo, que obstaculicen el tránsito u origen de riesgos de caída en la industria por parte de los obreros.

Por esto recomiendo tener en cuenta todos estos puntos al momento de comenzar su industria en una nueva locación.

Por esto “agua que no has de beber, déjala correr” por las cañerías correctas y seguras, no mezclando fluidos químicos, hasta su lugar correcto de llegada.