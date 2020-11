Denunció que su esposa se había suicidado en Quilmes Oeste; sin embargo quedó detenido imputado del femicidio

Paralelamente la encargada de la investigación ordenó la realización de la autopsia, que al conocerse los resultados en horas de la tarde de ayer, marcaron que no eran compatibles los informes con un suicidio por lo que de inmediato se ordenó la aprehensión del sujeto que en sede judicial será indagado hoy como notificado que está imputado de “homicidio calificado por mediar violencia de género agravado por el vínculo”, lo que prevé una pena de prisión perpetua.

Los hechos se dieron en una finca de la calle Acha en Quilmes Oeste, el hombre se comunicó con el 911 para, dar cuenta del suicidio de su esposa que se habría ahorcado, sin embargo al apersonarse en el domicilio los policías de la seccional Quilmes Novena observaron detalles que no tenían correlato con un presunto ahorcamiento. Fue asi que se convocó a la fiscal Ximena Santoro, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial Quilmes, que tomó testimonios de hijas de la fallecida como del esposo.

