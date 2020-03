Denuncian que médicos del Durand trabajan sin elementos para prevenir contagio del COVID

El doctor Diéguez explicó que “alguien debe atender la situación de muchos profesionales que están llevando adelante una labor encomiable, pero se debe atender el resguardo mínimo para que desarrollen sus trabajos”; explicó el letrado particular a este medio que patrocina a algunos de los sanitaristas.

La situación comprendería a médicos que cumplen funciones en el centro de salud de la CABA. “Nos sacaron de la guardia para atender a las personas llegadas del exterior, hay dos médicos que están aislados por haber entrado en contacto con un paciente con COVID. Esto no puede ser así y a nadie le importa, no nos han dado los insumos para protegernos”, indicó una fuente a este medio.

