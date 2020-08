Denuncian que el padre de dos niños no los reintegró a la madre y no acata un fallo del Juzgado de Familia N° 2 de Quilmes

El caso de JEA tuvo eco en la pantalla de los medios nacionales días atrás donde además fueron expuestos por medio de un video las criaturas: “las cosas no son como se expresó mi colega días atrás en una nota, no es cierto lo que se manifiesta y un fallo de la Justicia avala lo que señalamos desde esta parte, la mamá siempre estuvo a disposición de todo aquello que se ordenó desde el fuero de Familia, pero el señor JEA sistematicamente nunca acató las medidas que se dispusieron, ahora desde el derecho que le asiste a la señora RB queremos que se preserve a los niños y sean reintegrados en el hogar maternal como lo ha dispuesto con fecha del 24 de julio el doctor Ferrari”, finalizó la doctora Vacca.

Al día viernes que finalizaba el plazo para que JEA entregase a los niños, dicha acción no se llevó a cabo y por estas horas sigue sin ser acatada por el padre. En comunicación con Data Judicial la doctora Vacca indicó que “acá lo único relevante es los hijos de la señora RB sean restituidos en el hogar como lo señala el fallo judicial, el padre no va a perder ninguno de sus derechos que lo asisten, pero acá lo sustancial es preservar a los chicos y esto se está vulnerando por estas horas”.

Una madre denunció que el padre de sus dos hijos no acató un fallo judicial del Juzgado de Familia N° 2 de Quilmes y por estas horas “no reintegró a los menores al hogar maternal” como indica el pronunciamiento del juez Pablo Ferrari que data del 24 de julio. Data Judicial dio cuenta la semana última de la postura del letrado del padre de los pequeños, cuyas iniciales son JEA y cuyos datos se reserva este medio. Fue así que la doctora María Vacca, representante legal de la señora RB se comunicó con este medio para dar cuenta de su visión de los hechos como del fallo judicial.

