Denuncian que barra del Halcón preso con domiciliaria continúa cometiendo delitos

Un fallo de la Cámara de Casación bonaerense, concedió por la pandemia de coronavirus prisiones domiciliarias a presos detenidos en unidades penitenciarias. En su mayoría, los reclusos beneficiados causaron rechazo en la sociedad y en estadísticas se comprobó que no dejaron de delinquir: algunos fueron detenidos infringiendo la morigeración, otros fueron denunciados por hechos violentos. Y en Florencio Varela, una mujer se encuentra atemorizada por el accionar de Meloncito, la barra de Defensa y Justicia beneficiado por la resolución judicial.

Según contó en exclusivo a este medio, Luis Logran, abogado de la denunciante “el conocido barra Meloncito- Maximiliano Saavedra-, que se encuentra detenido con el beneficio de prisión domiciliaria continua cometiendo delitos. Hay amenazas e infringe el decreto que prohíbe las reuniones de personas por la pandemia”.

Este medio tuvo acceso a la denuncia radicada en la Comisaría Primera de Florencio Varela, en la primera semana de julio, donde una mujer, propietaria de una vivienda denuncia a el barra del Halcón por ingresar ilegalmente en su propiedad y por no permitirle tomar posesión de sus inmuebles.

Y.R. denunció ante la seccional policial la usurpación de su vivienda de calle San Pedro al 1230 de Florencio Varela. “Mi defendida tiene edificados unos departamentos. Uno de ellos se lo entregó a modo de préstamo por 6 meses en junio de 2018 a Maximiliano Saavedra, que trabajaba con su ex pareja de albañil. El préstamo fue hasta que consiguiera un lugar donde vivir con su familia” cuenta Logran.

El préstamo se extendió en el tiempo, relata la denuncia “no se le reclamó la devolución del inmueble a Saavedra porque había tenido unos problemas, en agosto del 2019 había estado preso y la pareja de Saavedra estaba sola con sus hijos menores”. Según la denunciante viendo su situación que enfrentaban no les reclamó el inmueble permitiéndoles que vivan incluso cuando “le dieron arresto domiciliario, lo dejó mi unos meses”.

Pasado un tiempo, según narra en la denuncia la señora Y.R intentó recuperar su bien, sin obtener respuesta. “El pasado 6 de julio, se acercó a hablar con Saavedra para que dejen el inmueble para ella ponerlo en alquiler”, fue cuando descubrió que no solo estaban en uno sino en dos de sus propiedades y no se las devuelve.

El abogado de la denunciante cuenta que la mujer “intentó ingresar en la propiedad que estaba vacía; se acercó con un futuro inquilino que iba a ver el departamento, y se encontró que Saavedra y su familia se encontraban en su departamento. No el que le prestaba sino el lindero…”.

La mujer cuenta en su relato ante la policía que, al ver esa situación increpó a Saavedra “qué haces acá” y que de muy mala forma este le manifestó “Rompí la pared porque me quedaba chico, que te pensas… como querés que haga con todo esto. No voy a vivir todo apretado” y le sentenció “Acá me voy a quedar yo. Los eche a todo. Hace dos años que estoy acá. No me voy a ir así nomas. Primero mis hijos, segundo mis hijos y tercero mis hijos…vos quién sos para venir a despertar a mis hijos”.

Atemorizada la dueña de las propiedades de calle San Pedro 1230 de Fcio Varela, se acercó a la comisaria de av. San Martin y Newery donde radicó una denuncia por la usurpación de sus departamentos. “Necesito alquilar mis propiedades para vivir. Saavedra está usurpándolos, no se quiere ir”.

La indignación de la dueña de los departamentos se suman a que, según lo que denunció “ el mismo día que intentó acceder a su propiedad – Saavedra- le manifestó: ´Me tenes que llamar antes de venir… Venir más tarde así hablamos…ahora estoy re caliente y vamos a terminar mal. Veni sola” .

Y por último, la mujer sentenció que tiene miedo por su vida ya que las ultimas palabras que le expresó Saavedra, antes de dejar sus departamentos fueron “Yo no tengo que hablar con nadie más. No vas a querer tener problemas con migo. No me conoces”.



Quién es y porqué está detenido Meloncito

El 25 de febrero del 2019, Meloncito fue detenido junto a un cómplice, acusados de “emboscar” a miembros de la barrabrava de Defensa y Justicia, en el marco de una interna por el liderazgo de la hinchada de ese club de Florencio Varela.

En el parte de la agencia DN, narraban que “El Gordo” y “Meloncito”, líderes de una facción interna que luchaba por el liderazgo de la barra del “Halcón” de Florencio Varela, fueron detenidos acusados de protagonizar una pelea con la otra facción de la hinchada, el miércoles 20 de febrero cuando se jugó el partido contra Botafogo por la Copa Sudamericana.

Según se informaba, los dos líderes imputados, corresponden a uno de los sectores de la barra denominados “Mataderos” y fueron apresados en dos allanamientos realizados en Bosques y en Varela. Y ya se venían produciendo disputas interna entre estos dos grupos que luchan por liderar la barra del club tras la detención por homicidio de su último jefe conocido como “Topo”. De hecho, durante el año 2018, existieron otras dos peleas por esta disputa que dejaron decenas de detenidos en cada episodio.

En los recientes allanamientos, la policía incautó dos revólveres, municiones, tres cuchillas, dos facas caseras más banderas y

camisetas de Defensa y Justicia.

La causa donde quedó detenido Meloncito está caratulada como lesiones graves, daños, abuso de armas, tenencia ilegal de arma y munición uso civil, y tenencia ilegal y munición de guerra e interviene la UFIJ N° 1 de Florencio Varela.