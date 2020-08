Denuncian más de 90 contagios de COVID 19 en la Unidad 9 de La Plata y las familias piden que preserven la salud de los internos

Up Next

Vale recordar que desde este medio dimos cuenta de los casos de coronavirus y el alerta de familiares por los casos en las unidades, más allá de los protocolos, denuncian que no les son suministradas medicaciones y que los contagios se dan jornada tras jornada en el contexto de la pandemia que se está viviendo.

La realidad de la Unidad 9 no excede a la que viven otras de la Provincia: “además de la superpoblación tenemos que tener en cuenta que en espacios de 9, residen 13, el contacto estrecho es permanente y sufren contagios, quedando expuestos al COVID 19”. Los casos denunciados por el doctor Dieguez se dan en el pabellón 16B; destinados a miembros que pertecieron a fuerzas de seguridad y que purgan condenas o están a la espera de juicios orales. “La mayoría está con prisión preventiva. Responsabilizo al procurador general Julio Conté Grand tanto yo como los familiares por la salud de los allí alojados”, recordó el abogado.

